موجة كورونا الرابعة| 83% نسبة التعافي.. والوفيات 5.6%

كتب- أحمد جمعة:

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان استقرار معدل التعافي من فيروس كورونا عند 83.1%، في خضم الموجة الرابعة من الجائحة التي تشهدها البلاد.

وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في مايو من العام الماضي، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وفي أحدث إحصاء لوزارة الصحة، تم تسجيل 879 حالة إيجابية بكورونا، و43 حالة وفاة، بنهاية أمس الأربعاء، مع خروج 670 متعافيًا من المستشفيات.

وبحسب الوزارة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 377960 حالة من ضمنهم 314452 حالة تم شفاؤها، و21500 حالة وفاة.

وبلغ معدل الوفيات 5.6%، مع تأرجح الأعداد اليومية ارتفاعا وانخفاضًا.

وقبل أيام قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك مؤشرات على قرب انتهاء الموجة الرابعة من فيروس كورونا، حيث هناك انخفاض في الإصابات.

وأوضح أنه من المبكر القطع بذلك ولكن المؤشر بدأ في الانخفاض.