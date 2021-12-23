كورونا.. 4 نصائح مهمة لتناول الطعام الصحي خلال العزل المنزلي

كتب- أحمد جمعة:

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح لتناول طعام صحي خلال فترة العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وشملت تلك النصائح التي نشرتها الوزارة عبر حسابها على فيسبوك اليوم الخميس:

- غسل الفواكه والخضروات جيدًا بالماء الجاري.

- فصل الأطعمة النيئة كاللحوم عن الأطعمة المطبوخة.

- تأكد أن طبقك به الأطعمة الغذائية المتكاملة (خضروات - بروتين - حبوب - نشويات - فواكه - ألبان).