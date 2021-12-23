كورونا.. 4 نصائح مهمة لتناول الطعام الصحي خلال العزل المنزلي
كتب- أحمد جمعة:
قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح لتناول طعام صحي خلال فترة العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد.
وشملت تلك النصائح التي نشرتها الوزارة عبر حسابها على فيسبوك اليوم الخميس:
- غسل الفواكه والخضروات جيدًا بالماء الجاري.
- فصل الأطعمة النيئة كاللحوم عن الأطعمة المطبوخة.
- تأكد أن طبقك به الأطعمة الغذائية المتكاملة (خضروات - بروتين - حبوب - نشويات - فواكه - ألبان).
- شرب من 8 إلى 10 أكواب يوميًا من الماء.
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