Masrawy logo white

كورونا.. 4 نصائح مهمة لتناول الطعام الصحي خلال العزل المنزلي

11:02 ص الخميس 23 ديسمبر 2021
كورونا.. 4 نصائح مهمة لتناول الطعام الصحي خلال العزل المنزلي

وزارة الصحة والسكان

كتب- أحمد جمعة:

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح لتناول طعام صحي خلال فترة العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وشملت تلك النصائح التي نشرتها الوزارة عبر حسابها على فيسبوك اليوم الخميس:

- غسل الفواكه والخضروات جيدًا بالماء الجاري.

- فصل الأطعمة النيئة كاللحوم عن الأطعمة المطبوخة.

- تأكد أن طبقك به الأطعمة الغذائية المتكاملة (خضروات - بروتين - حبوب - نشويات - فواكه - ألبان).

  • شرب من 8 إلى 10 أكواب يوميًا من الماء.​
  • 4d40f0ac-f57f-4635-93a2-7eb0e07f3f7a
وزارة الصحة والسكان العزل المنزلي الطعام الصحي فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..الطقس اليوم.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا