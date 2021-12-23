"الأطباء" تنعي مدير مستشفى صدر إمبابة.. وتعدد إنجازاته

كتب- أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور محمد نبيل أبو سمك مدير مركز الصدر والحساسية بإمبابة التابع لوزارة الصحة، والذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي، إثر الإجهاد بالمستشفى.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن أبوسمك قاد مركز الصدر بإمبابة في أصعب الظروف خلال جائحة كورونا، حيث كان يقيم بشكل دائم بالمستشفى لرعاية المرضى وتقديم الدعم لهم ولزملائه من الأطباء.



وذكرت النقابة بعض إنجازات أبو سمك خلال فترة عمله بمستشفى صدر إمبابة:

1-تطوير القسم الداخلي للمستشفى في الدور الرابع والخامس

2-تطوير قسم الطوارئ وإضافة 10 أسرة رعاية متوسطة

3-تطوير قسم التعقيم مع إضافة أجهزة حديثة

4-تطوير قسم المغسلة

5-إضافة جهاز أشعة مقطعية جديدة وجهاز أشعة متنقل

6-تطوير قسم المناظير

7-تحديث أسانسيرات المستشفى وتركيب أخرى جديدة

8-تطوير شبكة الغازات الطبية

9-تطوير الصرف الصحي الداخلي والخارجي للعيادات الخارجية

10-إنشاء عيادة صحة الرئة والإقلاع عن التدخين

11-تطوير سكن الأطباء والتمريض

12-إضافة جهاز Gene-expot وجهاز غازات بالدم

13-إضافة جهاز تخدير وإضافة جهاز صدمات كهربائية

14-تطوير وحدة مناظير الجهاز التنفسي

15-تطوير مطبخ المستشفى

16-إضافة نظام مراقبة بالكاميرات​