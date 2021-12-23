الطقس اليوم.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على عدة مناطق اليوم.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إنه يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

​