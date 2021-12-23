بعد قليل.. شوقي علام يستعرض جهود وأنشطة دار الإفتاء في 2021

كتب- محمود مصطفى:

يعقد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا، بدار الإفتاء المصرية، لعرض حصاد دار الإفتاء في عام 2021.

وقدمت دار الإفتاء المصرية خلال عام 2021 جهودا وأنشطة متعددة، شملت حلقات بث مباشر دورية للرد على الفتاوى وأسئلة واستفسارات المتابعين.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اجتمعوا أمس بمقر دار الإفتاء المصرية.

ودار نقاش موسع حول مخاطر التسرع في الطلاق وأهمية التثقيف المجتمعي بمخاطره وضرورة تكثيف الندوات والحوارات المجتمعية حول معالجة أسبابه وطرق علاجه وبيان الآثار السلبية المترتبة عليه والأحكام الفقهية المتعلقة به.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الاجتماع إلى تشكيل لجنة تنفيذية تضم الدكتور أيمن أبوعمر، والدكتور أسامة الحديدي، والدكتور عمرو الورداني، للتنسيق في إدارة الحوار المجتمعي بالتعاون مع الإعلاميين والمفكرين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والمراكز البحثية ورؤساء محاكم الأسرة والمجلس القومي للمرأة وسائر المؤسسات المعنية بقضايا الأسرة وصناعة الوعي.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه سيتم تكليف اللجان العلمية المختصة بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف بإعداد بحوث علمية متخصصة حول معالجة قضية الطلاق في ضوء التغيرات العصرية والثوابت العصرية.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الأوقاف أنها عملت على تطوير نشاطها بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال 31 صفحة وموقعا وقناة خلال عام 2021.

وأوضحت أن أحدث أنشطتها على صفحة لغة الإشارة التي تم إطلاقها اليوم، ضمن حرصها على تبليغ رسالة الإسلام الوسطي باستخدام جميع السبل والوسائل العصرية المتاحة تأليفًا وترجمة ونشرًا خطابة وندوات ووسائل إلكترونية حديثة.

ولفتت الأوقاف إلى وجود عدد كبير من هذه الصفحات ينطلق بالعديد من اللغات الأجنبية مع تدريب أكثر من 30 ألف إمام وواعظة على الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي.​