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القومية للأنفاق تكشف حقيقة حدوث هبوط أرضي بشارع البوهي نتيجة أعمال حفر المترو

10:21 ص الخميس 23 ديسمبر 2021
القومية للأنفاق تكشف حقيقة حدوث هبوط أرضي بشارع البوهي نتيجة أعمال حفر المترو

أرشيفية

كتب- أسامة علي:


كشفت الهيئة القومية للأنفاق حقيقة حدوث هبوط أرضي بشارع البوهي بسبب أعمال حفر محطات المترو.

وقالت القومية للأنفاق، في بيان، اليوم الخميس، إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة جملة وتفصيل، مؤكدة على أن هذا الهبوط الذي حدث في شارع البوهي بمنطقة إمبابة بجوار مسجد المحافظ هو خارج حدود مواقع العمل الخاصة بالهيئة ولا علاقة بأعمال المترو بالهبوط في هذه المنطقة.

وأضاف الهيئة القومية للأنفاق أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الكوبري العلوي بمسار المترو المار بهذه المنطقة منذ أكثرمن شهرين، مشيرا إلى أن حي إمبابة طلب المساعدة من الهيئة وردم هذا الهبوط البسيط بالرمال، واستجابت الهيئة بسرعة وقدمت الدعم الكامل للمحافظة لسرعة نهو الأمر.

وكالبت الهيئة القومية للأنفاق، الإعلامين والصحفيين بضرورة تحرى الدقة فى تداول الأخبار من مصادرها الرئيسية وذلك لعدم حدوث أى تضارب وصدور معلومات مغلوطة بإسم الهيئة قد تضر بمشاريعها القومية .

الهيئة القومية للأنفاق هبوط أرضي شارع البوهي محطات المترو

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