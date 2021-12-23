كورونا في 24 ساعة| تأثير الفيروس على الخصوبة.. وعلاج جديد.. وهذه العلامة يجب الانتباه إليها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 670 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 314452 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

43 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

مجدي بدران: الدولة نجحت في التصدي لأربع موجات عاتية من كورونا

عن طريق الفم.. هيئة صحية أمريكية تُقر علاج جديد لكورونا

الصحة العالمية تتهم الدول الغنية بإطالة أمد جائحة كورونا

خبراء: الكمامات المصنوعة من القماش ليست كافية للحماية من أوميكرون

فيروس كورونا.. علامة غير عادية على أوميكرون يجب الانتباه إليها

كورونا اليوم: تأثير "كوفيد" على الحيوانات المنوية والخصوبة

هل ستفرض ألمانيا إغلاقا عامّا للحدّ من انتشار أوميكرون؟

دراسة جنوب أفريقية: إصابات أوميكرون أقل حدة من دلتا

فرنسا تبدأ في تطعيم الأطفال ما بين 5 و11 عاما وسط تفشي أوميكرون

حصيلة قياسية.. بريطانيا تسجل أكثر من 106 آلاف إصابة بكورونا

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