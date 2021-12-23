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مواهب الأوبرا فى حفل فنى على مسرح سيد درويش بالاسكندرية

04:28 ص الخميس 23 ديسمبر 2021
مواهب الأوبرا فى حفل فنى على مسرح سيد درويش بالاسكندرية

أوبرا الإسكندرية

الاسكندرية - أ ش أ/:

أقامت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ، حفلا فنيا لطلبة وطالبات فصل العود و السوزوكى بمركز تنمية مواهب أوبرا الاسكندرية ، على مسرح سيد درويش ، و ذلك فى إطار إهتمام دار الأوبرا بالمواهب الصغيرة بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى للأجيال الجديدة .

تضمن برنامج الحفل فاصلا فنيا لطلبة و طالبات فصل العود تدريب الدكتورة سهير شعيشع حيث قدموا مجموعة من الأعمال الموسيقية المميزة على آلة العود منها عظيمة يا مصر، يا صلاة الزين، لونجا سلطان يكاه،يا مسافر و ناسى هواك ، سهر الليالي، عاشق الروح، يا ورد مين يشتريك، الفن، بهية، الورد جميل، بيت العز، فيها حاجة حلوة ، و ميدلي من مقام نهاوند .

كما قدم طلاب فصل السوزوكي تدريب الدكتورة نفين المحمودي ، نرمين خليل ، وكريم فؤاد، مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية الى جانب بعض الأغنيات الخاصة بعيد الميلاد و الكريسماس ، بمشاركة الفنانة اليونانية مارلينا روسوغلو ، و عازف البيانو الفنان أمير عوض.

تجدر الاشارة إلى أن مركز تنمية المواهب تأسس فى الموسم الفنى لعام ٢٠٠٤ ، بهدف تنمية المواهب الفنية للبراعم و تبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم مجموعة متميزة من الاساتذة الاكاديميين للتدريس بفصول فنية متعددة مثل الباليه ، الكورال ، العود ، الجيتار ، الموشحات ، الكمان، البيانو ، و فصل لذوى القدرات الخاصة.

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Asha
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