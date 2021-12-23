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أمطار وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام حتى الثلاثاء المقبل

09:00 ص الخميس 23 ديسمبر 2021
أمطار وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام حتى الثلاثاء المقبل

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام وذلك اعتبارا من الخميس 23 ديسمبر وحتى الثلاثاء 28 ديسمبر 2021.

تنبؤ الطقس لمدة 6 أيام

يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل حد الصقيع على وسط سيناء.

طقس الخميس 23 ديسمبر

تنتشر الشبورة المائية من 5 لـ 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة

توجد أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب على فترات متقطعة.

طقس الجمعة 24 ديسمبر

تنتشر الشبورة المائية من 5 لـ 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة

توجد أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس السبت والأحد والاثنين والثلاثاء

تنتشر الشبورة المائية من 5 لـ 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح لمدة 4 أيام

تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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