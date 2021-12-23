اليوم.. "إكسترا نيوز" تعرض فيلما وثائقيا عن العدوان الثلاثي

تعرض قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، فيلما وثائقيا عن العدوان الثلاثي على مصر في 1956، ويكشف الفيلم عن أسباب تخطيط الدول المعتدية فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، ضرب مصر عقب تأميم قناة السويس.

وذكر البرومو: "وثائقي من الأرشيف البريطاني ومؤرخون من عاصمة الضباب يحللون حرب قناة السويس وما دار خلف جدران العقار 10 داوونينج ستريت وسر احتقان أنطوني ايدن رئيس وزراء بريطانيا آنذاك، ضد جمال عبدالناصر".

وتحدث برومو الفيلم عن أسرار العملية العسكرية تلسكوب، ولماذا أدارت مصر معركة حربية بوزير خارجيتها محمود فوزي، وهل أثرت العقاقير التى تناولها إيدن على اتزانه وصحة قراراته، ولماذا تآمرت باريس ولندن وتل أبيب على القاهرة؟ لماذا لوحت موسكو بقصف باريس ولندن بالقنابل الذرية، ولماذا قال الرئيس الأمريكي لنظيره البريطاني هل جننت؟ شهادات بريطانية تثبت كيف هزم ناصر أنطونى إيدن عام 56 وخرج بمصر منتصرة".