Masrawy logo white

اليوم.. "إكسترا نيوز" تعرض فيلما وثائقيا عن العدوان الثلاثي

06:00 ص الخميس 23 ديسمبر 2021
اليوم.. "إكسترا نيوز" تعرض فيلما وثائقيا عن العدوان الثلاثي

العدوان الثلاثي 56

تعرض قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، فيلما وثائقيا عن العدوان الثلاثي على مصر في 1956، ويكشف الفيلم عن أسباب تخطيط الدول المعتدية فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، ضرب مصر عقب تأميم قناة السويس.

وذكر البرومو: "وثائقي من الأرشيف البريطاني ومؤرخون من عاصمة الضباب يحللون حرب قناة السويس وما دار خلف جدران العقار 10 داوونينج ستريت وسر احتقان أنطوني ايدن رئيس وزراء بريطانيا آنذاك، ضد جمال عبدالناصر".

وتحدث برومو الفيلم عن أسرار العملية العسكرية تلسكوب، ولماذا أدارت مصر معركة حربية بوزير خارجيتها محمود فوزي، وهل أثرت العقاقير التى تناولها إيدن على اتزانه وصحة قراراته، ولماذا تآمرت باريس ولندن وتل أبيب على القاهرة؟ لماذا لوحت موسكو بقصف باريس ولندن بالقنابل الذرية، ولماذا قال الرئيس الأمريكي لنظيره البريطاني هل جننت؟ شهادات بريطانية تثبت كيف هزم ناصر أنطونى إيدن عام 56 وخرج بمصر منتصرة".

العدوان الثلاثي إكسترا نيوز فيلما وثائقيا تأميم قناة السويس فرنسا وبريطانيا وإسرائيل

الخبر التالى:

مواهب الأوبرا فى حفل فنى على مسرح سيد درويش بالاسكندرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - عاجل43 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا