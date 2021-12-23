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اليوم.. "دار الكتب" تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

05:00 ص الخميس 23 ديسمبر 2021
اليوم.. "دار الكتب" تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

دار الكتب المصرية

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "سبل حماية اللغة العربية".

وتقام الندوة في إطار احتفال دار الكتب والوثائق القومية باليوم العالمي للغة العربية.

تقام الندوة في تمام الثانية عشر من ظهر الخميس الموافق ٢٣ ديسمبر الجاري بمقر دار الكتب بكورنيش النيل، ويديرها الدكتور أحمد فؤاد باشا. يتحدث في الندوة كل من الدكتور عبدالحميد مدكور ممثلا لمجمع اللغة العربية، والدكتور إبراهيم الهدهد والدكتور عبدالكريم جبل.

دار اكتاب الهيئة العامة لدار الكتب الدكتورة نيفين محمد موسى سبل حماية اللغة العربية اليوم العالمي للغة العربية

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