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اليوم.. دار الإفتاء تعلن الحصاد الختامي لجهودها وأعمالها في 2021

04:00 ص الخميس 23 ديسمبر 2021
اليوم.. دار الإفتاء تعلن الحصاد الختامي لجهودها وأعمالها في 2021

دار الإفتاء المصرية

تعقد دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لعرض حصاد دار الإفتاء في عام 2021.

ويلقي الحصاد الختامي لدار الإفتاء، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أمام وسائل الإعلام الناقلة للمؤتمر الصحفي.

وقدمت دار الإفتاء المصرية، خلال عام 2021، جهودا وأنشطة متعددة، شملت حلقات بث مباشر دورية للرد على الفتاوى وأسئلة واستفسارات المتابعين.

كما عقدت دار الإفتاء دورات تدريبية في مجالات الإفتاء وتأهيل المقبلين على الزواج.

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