"اتصالات الشيوخ" تطالب ببرامج تدريبية في مهارات التكنولوجيا خلال إجازة نصف العام

كتب- نشأت علي:

طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، باستغلال إجازة نصف العام في إعداد برامج تدريبية لطلاب الجامعات في مهارات التكنولوجيا.

وأكد "توفيق"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أهمية اكتساب الشباب وخريجي الجامعات، مختلف مهارات التكنولوجيا، لاسيما في ظل خطوات الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا من مقومات العمل في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يتطلب اكتساب الخريجين لتلك المهارات حتى يتمكنوا من مواكبة سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

واقترح عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، قيام وزارتي التعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق فيما بينهم، لإعداد تلك البرامج التدريبية للطلاب في فترة إجازة نصف العام، والتي تستهدف استغلال وقت الطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية في تنمية مهاراتهم فى التكنولوجيا.

وأضاف النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، يمكن إعداد برامج تدريبية متنوعة، تتماشى مع مختلف التخصصات بالجامعات، مشيرًا إلى ان التحديات الحالية في سوق العمل ضرورة تأهيل الخريجين جيدا على مستوى التكنولوجيا وأيضا اللغات الأجنبية.