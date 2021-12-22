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الجيزة: إزالة العقارات المتعارضة مع محور الزمر ببولاق الدكرور- فيديو

09:58 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
الجيزة: إزالة العقارات المتعارضة مع محور الزمر ببولاق الدكرور- فيديو

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا)، بعد تعويض قاطنيها في بولاق الدكرور.

وبحسب بيان اليوم، قامت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور بإزالة العقارات المتعارضة بنطاق منطقة أبو قتادة بحي بولاق الدكرور، وذلك بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة.

يأتي ذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.

محافظة الجيزة محور الزمر بولاق الدكرور إزالة العقارات المتعارضة

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