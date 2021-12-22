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تشميع ومصادرة 1200 شيشة من مقاهي ومحال بحدائق الأهرام وجنوب الجيزة- فيديو وصور

09:01 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
تشميع ومصادرة 1200 شيشة من مقاهي ومحال بحدائق الأهرام وجنوب الجيزة- فيديو وصور

حملات رفع الاشغالات ارشيفية

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تكثيف حملاتها بصفة دورية للقضاء علي جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن.

وبحسب بيان اليوم، تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم بقطاع هضبه الأهرام وبالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية من ضبط 1200 شيشة وحالة إشغال من المقاهي والمحال المخالفة للإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة، وتم رفعها ومصادرتها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وفي حي جنوب الجيزة، تم غلق وتشميع عدد 3 محلات لمخالفتهم مواعيد الغلق الشتوية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام.

حملات رفع الاشغالات محافظة الجيزة حدائق الأهرام حي الهرم

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