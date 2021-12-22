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توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة للتعامل مع أمطار الليلة

08:59 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة للتعامل مع أمطار الليلة

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التى تشير لاحتمالية سقوط أمطار الليلة، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى أحياء القاهرة المختلفة .

وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية .

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .

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