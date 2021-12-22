الطقس غدا.. صقيع وأمطار والصغرى بالقاهرة 10 درجات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الخميس، موضحة أن الطقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، خلال فترات النهار.

ويشهد الطقس، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 العظمى والصغرى 10، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 12، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14، وعلى شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8، وعلى جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10.

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