بسبب كورونا.. إجراءات احترازية بالكنائس المصرية للاحتفال بعيد الميلاد

كتب- مينا غالي:

تستعد الكنائس المصرية بطوائفها المختلفة، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ تحتفل عدة كنائس من التابعة للتقويم الغربي في 25 ديسمبر الجاري، بينما تحتفل الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي في 7 يناير المقبل.

وشددت الكنائس من إجراءاتها الاحترازية قبل احتفالات عيد الميلاد، وطالبت الحضور بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، بينما منعت كنائس التغطية الإعلامية وخفّضت أعداد الحضور بسبب فيروس كورونا.

من جانبها، أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه في ظل الظروف الحالية وتفشي فيروس كورونا، ما يفرض علينا قيودًا عديدة، يعتذر المركز الإعلامي عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية أو إعلامية لأي من المناسبات الكنسية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد.

وسيتولى التليفزيون المصري بث قداس العيد مساء يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، ويمكن للقنوات الراغبة في بث القداس علي شاشتها أن تنضم على تردد التليفزيون المصري، متمنية بأن تأتي الأعوام والأعياد المقبلة وقد أنعم الله على العالم بانقضاء جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر تفاصيل الاستعدادات لقداس عيد الميلاد المجيد الذي يأتي فى ظل جائحة كورونا.

وأكد دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى - بيان صادر عن الكنيسة- أن احتفال ليلة عيد الميلاد فى الرابع والعشرين من ديسمبر الجارى سيقام فى موعده فى تمام الثامنة مساءًا مع توفير شاشات عرض فى الكنيسة تقدم خدمة الصلاة، على أن تبث الصلوات عبر وسائل التواصل الاجتماعى مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية لجميع الحاضرين وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى.

وشدد رئيس الأساقفة قائلاً: يجب الاستجابة لتعليمات المنظمين يوم الاحتفال من أجل الحفاظ على صحة المصلين والحاضرين.

وشددت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال قداس عيد الميلاد المجيد، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك في التاسعة من مساء الجمعة 24 ديسمبر بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر.

ودعا الأنبا إبراهيم إسحق، الجميع، للحضور والمشاركة في القداس، فيما قررت الكنيسة أن يكون هناك استقبال رسمي للضيوف في الثامنة مساءً بصالون الكنيسة، قبل بدء قداس العيد.

وتستعد كنيسة الروم الأرثوذكس، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر الجاري، حيث يترأس البطريرك ثيؤدوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وذلك في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة، وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا، وعلى رأسها اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ويبدأ القداس الإلهي في الثامنة والنصف صباحًا وحتى الحادية عشرة والنصف، على أن يستقبل بعدها البابا ثيؤدوروس المدعوين الرسميين وجميع الحاضرين في قاعة البطريركية، فيما دعت الكنيسة الجميع لحضور القداس والمشاركة في الصلوات الاحتفالية.