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السيسي: مصر ستكون في قمة الدول التي تتعامل مع المياه بأكبر قدر من الاقتصاد

08:30 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
السيسي: مصر ستكون في قمة الدول التي تتعامل مع المياه بأكبر قدر من الاقتصاد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مياه الصرف الصحي التي تتم معالجتها لن تضر الأراضي الزراعية بعد معالجتها بأساليب متطورة.

وأضاف خلال حفل افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، اليوم الأربعاء، أن الدولة تضخ مليارات الجنيهات لمعالجة المياه في المطلق، بما في ذلك مياه الصرف الزراعي.

وأشار إلى أن مصر ستكون في قمة الدول التي تتعامل مع المياه بأكبر قدر من الرشد والاقتصاد.

وأوضح الرئيس السيسي، أن ما يقرب من 300 مليار جنيه تم إنفاقها خلال الـ 5 سنوات الماضية على محطات معالجة المياه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مياه الصرف الصحي الأراضي الزراعية شركة أسيوط لتكرير البترول مجمع إنتاج البنزين

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