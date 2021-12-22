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حدث في 8 ساعات| فئة وحيدة لاستخراج بطاقة تموين جديدة والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ"أوميكرون"

07:51 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
حدث في 8 ساعات| فئة وحيدة لاستخراج بطاقة تموين جديدة والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ"أوميكرون"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، افتتاح الرئيس السيسي مشروعات قومية بأسيوط، ومنع الإجازات بدون مرتب نهائياً لموظفي وزارة النقل، وإعلان منظمة الصحة العالمية الفئة الأكثر خطورة في الإصابة بمتحور أوميكرون، واعتماد محافظ القاهرة جدول امتحانات التيرم الأول.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي بطاقة تموين امتحانات التيرم الأول أوميكرون محافظ القاهرة موظفي وزارة النقل مشروعات قومية

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