بسام راضي ينشر صور افتتاح الرئيس السيسي مجمع إنتاج البنزين بأسيوط

كتب- يوسف عفيفي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكريرالبترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وبدأت وقائع حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، تلاها كلمة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تناولت جهود الدولة في تنمية الصعيد من خلال إقامة عدد من المشروعات القومية على مدار السنوات السبع الماضية والتي تستهدف تحسين مستويات المعيشة لمواطني محافظات الصعيد، مؤكدا أن الدولة عملت على تحقيق جودة الحياة وتوفير الخدمات للمواطنين وتقليل معدلات الفقر من خلال إقامة المشروعات التنموية.

حضر الافتتاح عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة .

ويعتبر مجمع أسيوط لإنتاج البنزين أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية لصعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، ويهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.