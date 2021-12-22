الأعمال المرشحة للفوز بجائزة ساويرس الثقافية

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تقررت إقامة الحفل السنوي لجائزة ساويرس الثقافية يوم 8 يناير المقبل بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وأعلن مجلس أمناء الجائزة القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، عن أعمالهم التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان تحكيم الدورة السابعة عشر.

تضمنت القوائم القصيرة في الرواية: فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي خمسة أعمال هي: "أنا أروى يا مريم" لأريج جمال، "ستة أرواح تكفي للهو" لدعاء إبراهيم، "لون متالي للغرق" لضحى صلاح، "سمك برتقال حشيش" لهدى عمران، و"اللقاء الأخير" ليوسف نبيل.

وفي المجموعة القصصية؛ تضمنت القائمة القصيرة، بحسب الترتيب الأبجدي مجموعات: "ست زوايا للصلاة" لأميرة بدوي، "رؤى المدينة المقدسة" لأميمة صبحي، "نابليون والقرد" لمحمد عبد الله سامي، "دمية خشب" لسعاد محمد التهامي، "رأس مستعمل للبيع" لشيرين فتحي.

بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو، فرع شباب الكتاب كالتالي: "حظ أفضل المرة القادمة" لحابي سعود، "حارس باب البحر" لحازم مصطفى، "أربعة أيام ويوم" لسلمى عباس، "أحزان نادين السبعة" لفادي جمال عطا الله.

وتلقت المسابقة خلال هذه الدورة 1304 أعمال في مختلف فروع الجائزة، وقد تم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق جائزة جديدة لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة، لتزداد بذلك فروع الجائزة في دورتها السابعة عشر إلى 7 فروع في مجالات الرواية، والقصة القصيرة، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل.

كما تم تعديل فرع النقد الأدبي خلال هذه الدورة هذا العام ليشمل السرديات الأدبية والفنية من أجل إتاحة المجال للمزيد من الأعمال الإبداعية غير الروائية، والتي تشمل السيرة، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، والمدونات التاريخية، والكتابات النقدية.

وتوجه مجلس أمناء الجائزة بالشكر للمبدعين الذين حرصوا على التقدم للمسابقة في دورتها السابعة عشرة، وبالتهنئة للمبدعين الذين وصلوا إلى لقوائم القصيرة متمنين لهم التوفيق في التصفيات النهائية، مع تأكيدهم على الحرص على تسليط الضوء على أعمالهم التي اختارتها لجان التحكيم من الآن وحتى إعلان النتائج النهائية خلال الحفل السنوي المقرر إقامته في 8 يناير 2022، بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وتعد جائزة ساويرس الثقافية أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل.

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