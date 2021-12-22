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وزير الزراعة اللبناني يزور معامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس

06:43 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
وزير الزراعة اللبناني يزور معامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس

وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن

أ ش أ

قام وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، الأربعاء، بزيارة لمعامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس.

وقالت الدكتورة نجلال بلابل مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس إن الوزير اللبناني قام بالاطلاع على الطرق الحديثة التي يتبعها المشروع لفحص تقاوي البطاطس وبطاطس المائدة لضمان خلوها من مسببات لمرض العفن البني في البطاطس.

وأضافت أن الوزير اللبناني تفقد أيضا معامل الفحص الظاهري ومعمل الفحص الميكروسكوبي ومعمل البصمة الوراثية، كما تم عمل عرض تقديمي لنشاط وحدة الرصد والمتابعة والاستشعار عن بعد الذي يعد تجربة فريدة من نوعها في المجال الزراعي، وخاصة مرض العفن البني.

وأشاد عباس الحاج حسن بمستوى المعامل التي تم تجهيزها على أعلى مستوى من الأجهزة الحديثة في مجال مكافحة العفن البني في البطاطس، كما أشاد بمجهود نشاط العاملين.

رافق وزير الزراعة اللبناني خلال الجولة، علي حلبي السفير اللبناني لدى مصر، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة اللبناني يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى لبحث أوجه التعاون بين البلدين، وقد التقى بالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما التقى وفد رجال الأعمال والمصدرين المصريين، فضلا عن قيامه بعدة زيارات ميدانية للاطلاع على النهضة الزراعية التي تشهدها مصر.

هذا المحتوى من

Asha
عباس الحاج حسن وزارة الزراعة السيد القصير تقاوي البطاطس

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