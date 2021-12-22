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وزيرة الثقافة تنجح في حل الأزمة بين العاملين بـ"الكتب والوثائق القومية" ورئيس الدار

06:22 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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مصراوي

اجتمعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، ظهر اليوم، مع وفد من العاملين بدار الكتب والوثائق القومية، على خلفية الخلاف الذي وقع بين الطرفين خلال الأيام الماضية، بعد أن اتهم العاملون رئيس الدار باتخاذ موقف سلبي من إقرار اللائحة المالية للدار وتعطيل اللائحة.

حضر الاجتماع الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ورئيس دار الكتب والوثائق القومية السابق، وعدد من أعضاء اللجنة النقابية بدار الكتب، وعدد من أعضاء لجنة إعداد اللائحة المالية بدار الكتب.

وأشاد عدد ممن حضر الاجتماع على صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بنتائج الاجتماع، ووصفوه بالإيجابي في إشارة إلى وعد وزيرة الثقافة بالاستجابة لمطالب العاملين في الدار.

وأكدوا أن وزيرة الثقافة وعدتهم بمناقشة اللائحة الأسبوع المقبل مع الجهات المعنية بمجلس الوزراء.

وزيرة الثقافة الكتب والوثائق القومية إيناس عبد الدايم هيثم الحاج علي الهيئة المصرية العامة للكتاب دار الكتب والوثائق القومية

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