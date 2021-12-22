إجراءات لتسهيل حركة الركاب بمترو العتبة بالتزامن مع بدء أعمال التوسعة

كتب - أسامة علي:

أعلنت شركة "آر.إيه.تي.بي" ديف للنقل كايرو(RDMC) المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، بدء أعمال التوسعة بالمرحلة الثالثة للمترو بمحطة العتبة، بداية من يوم 21 ديسمبر الجاري، وحتي يوم 21 يناير المقبل.

وأوضحت في بيان لهان الأربعاء، أنه سيتطلب إجراء بعض التعديلات لأماكن صعود ونزول الركاب من وإلى قطارات المترو داخل محطة العتبة، مشيرة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات البديلة بالاستعانة بفريق خدمة العملاء والخبرات الأمنية لتنظيم حركة المرور على الرصيف، وتسهيل حركة تنقل الركاب من القطارات.

جدير بالذكر أن شركة "اّر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو (RDMC) هي الشركة المحلية التابعة لمجموعة "اّر.ايه.تى.بى" ديف الفرنسية الرائدة والمتخصصة فى تشغيل وصيانة أنظمة النقل في جميع أنحاء العالم. والتي بدأت " عملياتها في مصر عام 2020 بعد حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والمسمى بـ"الخط الأخضر"، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي يربط العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمدة خمسة عشر عامًا.

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