الأوقاف: إطلاق حوارا مجتمعيا بالتعاون مع الأزهر والإفتاء للحد من ظاهرة الطلاق

كتب - محمود مصطفى:

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم، بمقر دار الإفتاء المصرية.

ودار نقاش موسع حول مخاطر التسرع في الطلاق وأهمية التثقيف المجتمعي بمخاطره وضرورة تكثيف الندوات والحوارات المجتمعية حول معالجة أسبابه وطرق علاجه، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليه، والأحكام الفقهية المتعلقة به.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، إلى أن الاجتماع إلى تشكيل لجنة تنفيذية تضم كلًّا من، الدكتور أيمن أبو عمر، والدكتور أسامة الحديدي، والدكتور عمرو الورداني، للتنسيق في إدارة الحوار المجتمعي بالتعاون مع الإعلاميين والمفكرين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والمراكز البحثية ورؤساء محاكم الأسرة والمجلس القومي للمرأة وسائر المؤسسات المعنية بقضايا الأسرة وصناعة الوعي.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه سيتم تكليف اللجان العلمية المختصة بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف بإعداد بحوث علمية متخصصة حول معالجة قضية الطلاق في ضوء التغيرات العصرية والثوابت العصرية.