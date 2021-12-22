وزير البترول: مجمع إنتاج البنزين يُحسن جودة الحياة بالصعيد

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أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أن افتتاح مشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لأهالي الصعيد.

وأعرب وزير البترول - في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى مشروعات تنموية فى صعيد مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على دعمه المستمر لقطاع البترول ليستمر كأحد الروافد الهامة للاقتصاد القومي.

واستعرض وزير البترول ما تم إنجازه في مجال البترول خلال الأعوام الماضية وحتي عام 2014.. مشيرا إلى أن أهم الإنجازات التي شهدها مجال البترول خلال هذه الفترة كان إنشاء مجمع تكرير أسيوط عام 1987 وتم إضافة وحدة تكرير له وتوسعته عام 2002.

وأضاف: أنه في عام 2001 تم إنشاء شركة جنوب الوادي للبترول؛ للاهتمام بكافة المشروعات الخاصة بالبترول في الصعيد، وفي عام 2010 تم مد خط الغاز الطبيعي من شمال الصعيد من بني سويف وحتى أسوان.

ولفت وزير البترول إلى أنه حتى 2014 كان عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها فقط 534 وحدة سكنية، إلى جانب إنشاء 714 محطة بنزين و12 محطة تموين بالغاز و1152 مستودع بوتاجاز.

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