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مدبولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد في حضور الرئيس السيسي

04:21 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
مدبولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد في حضور الرئيس السيسي

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والذي تنفذه الحكومة المصرية مع البنك الدولي ، وخلال استعراضه اليوم لجهود الحكومة في محافظات الصعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كشف رئيس الوزراء عن ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد برنامج متميز للغاية .

وأوضح مدبولي أن الأمم المتحده أدرجت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على منصتها بوصفه واحد من أهم البرامج التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال استعراضه لنتائج وتأثيرات جهود الدولة في محافظات الصعيد، أبرز رئيس الوزراء انخفاض معدلات الفقر بمحافظتي سوهاج وقنا.

جدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد نموذجا لبرامج التنمية الشاملة التي تستهدف تعزيز تنافسية المحافظات من خلال رفع قدرة المحافظات على قيادة التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات البنية الأساسية عالية الجودة وتطوير ممارسات وسياسات ونظم الإدارة المحلية.

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