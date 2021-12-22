الرئيس السيسي: مش هفرح غير لما دخل المواطن يبقى 20 ألف جنيه في الشهر

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا في العمل معه.

وأضاف السيسي: كل الجرى ده وبيعانوا معايا.. أصل اللي بيعاني معايا الحكومة.. ولما بيقعدوا معايا مش بيعجبنى حاجة خالص.. هما بيبقوا مستغربين".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بالصعيد: "اللي خلص مش بشوفه.. أنا بشوف اللى ناقص.. ده الواجب اللى عليً وعلينا.. مش هفرح إلا لما كل الشغل يخلص.. مدراس ومستشفيات.. وبعدين دخل المواطن يصل إلى 10 و20 ألف جنيه في الشهر يمكن ساعتها أكون مرضى".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لديها إشكالية التخلف، التي تكونت بسبب الجهل والفقر وقلة الوعي.