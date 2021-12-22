بتعويض7.5 مليار جنيه.. كامل الوزير يكشف عدد العقارات التي تم إزالتها لتوسعة الدائري

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة عند توسعة طريق تحاول في البداية البحث عن بديل غير الأرض الزراعية نظرا لأهميتها، لكن إذا اضطرت لذلك يتم تعويض الأهالي بسعر عادل.

وأضاف السيسي: مقولناش لحد يشيل معانا بالرغم من أن ما يتم إنشائه هو منفعة عامة.

وأضح الرئيس خلال افتتاح مشروعات بأسيوط: تم إزالة 2100 عمارة كل واحدة 10 أدوار من أجل توسعة الطريق الدائري، فرد كامل الوزير وزير النقل: بالفعل تم إزالة 1100 عقار من أجل التوسعة وجار إزالة 1000 عقار لإنشاء الطريق السطحي، وتم دفع 7.5 مليار جنيه مبالغ تعويض لجميع أصحاب العقارات.​