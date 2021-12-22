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قطع المياه عن 3 أحياء رئيسية في الجيزة لمدة 8 ساعات.. الجمعة

03:40 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
قطع المياه عن 3 أحياء رئيسية في الجيزة لمدة 8 ساعات.. الجمعة

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (حي الوراق – حي شمال الجيزة – حي العجوزة ) وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر ليلا يوم الجمعة الموافق ٢٤ / ١٢/ ٢٠٢١ وحتى الساعة ٨ صباح يوم السبت، لمدة ٨ ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة، الأمر الذي يتطلب توقف المرحلة القديمة من محطة مياه إمبابة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجيزة العجوزة محطة مياه إمبابة

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