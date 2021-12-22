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رئيس الإنجيلية يشهد الاحتفال بتدشين مبنى كنيسة نجع حمادي

03:26 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
رئيس الإنجيلية يشهد الاحتفال بتدشين مبنى كنيسة نجع حمادي

القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية

كتب مينا غالي ​

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، أمس الثلاثاء، في احتفاليَّة تدشين مبنى كنيسة نجع حمادي الإنجيلية، بمحافظة قنا، والتي تم تأسيسها عام ١٩٣٥م، بحضور القس عماد شوقي، رئيس المجلس القضائي والدستوري، والقس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس شنودة جرجس، رئيس مجمع الأقاليم العليا، والقس مجدي فؤاد، راعي الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي، والشيخ ماجد طوبيا، شيخ الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي، وعضو مجلس النواب سابقًا، وعدد من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل وقال في بداية كلمته: "أشعر بسعادة كبيرة وفرح بمشاعر ومشاركة أهلنا المسلمين في احتفال اليوم، كما أتقدم بخالص التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي، وإلى راعي الكنيسة القس مجدي فؤاد".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "حينما نتدرب على طاعة الله ونثق في كلمته، نستطيع التغلب على التحديات الصعبة إلى الأصعب، وتكون هناك خبرة حقيقية في الحضور الإلهي. نصلي إلى الله أن يعطينا حياة الطاعة المميزة لخدمة الجميع".

كما شارك بالحضور القس عماد شوقي، رئيس المجلس القضائي والدستوري، والقمص لوقا، وكيل مطرانية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، والقمص طوبيا، راعي كنيسة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي، والأب حنا، راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بنجع حمادي، وراهبات المحبة بنجع حمادي، السير نهاد، والسير جريس، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق، نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، وشيخ كنيسة الكوم الأخضر بمغاغة، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر".

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية كنيسة نجع حمادي نجع حمادي

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