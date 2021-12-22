"الأعلى للإعلام" يطالب وسائل الإعلام بتوخي الحرص في نشر جرائم الشرف

كتب- مينا غالى:

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسائل الإعلام المختلفة، لعدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات، مطالبًا بالحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد، وكذلك تجنب التغطية السطحية لأخبار الجرائم.

وأقرّ المجلس الأعلى للإعلام مطلع شهر ديسمبر الجاري، مشروع (كود ضوابط واخلاقيات نشر الجريمة) واتخاذ الإجراءات القانونية وإرساله للنقابات والجهات المعنية لإبداء الرأي.

وتضمن الكود ضرورة عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات، إذ يجب على وسائل الإعلام والصحف عدم استباق نتائج التحقيقات أو المحاكمات، وكذلك متابعة نشر نتائج التحقيقات أو المحاكمات لإعطاء صورة متكاملة غير مجتزئة.

كما تضمن هذا البند ضرورة إيضاح العقوبة الجنائية المقررة قانوناً للجريمة في أحوال الادانة وذلك بالاستعانة بالخبراء المتخصصين، مطالبًا وسائل الإعلام والصحف بمتابعة نشر التعديلات التشريعية على مسائل التجريم والعقاب وردود الأفعال والقرارات التنفيذية والتنظيمية لتبصير المجتمع.

وشدد الكود على ضرورة الحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد، حيث يجب على وسائل الإعلام والصحف توخي الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم المتعلقة بالشرف أو أعراض الأفراد أو العلاقات الزوجية لما لها من خصوصية، وعدم نشر صور وأسماء ضحايا جرائم الاغتصاب أو التحرش.

كما طالب المجلس الأعلى بتجنب التغطية السطحية لأخبار الجرائم، داعيًا وسائل الإعلام والصحف لمناقشة الجرائم التي تعرضها مناقشة متعمقة بحيث تبحث عن أسباب ودوافع الجريمة، والحلول المناسبة لمعالجتها كلما أمكن ذلك.

وكذلك التركيز على الجرائم التي قد تمثل ظواهر مجتمعية بغرض العلاج، والابتعاد عن التغطية السطحية التي تركز على الشكل دون المضمون، بالإضافة إلى التأكيد على قيم التعاون والترابط المجتمعي في مواجهة الجريمة ، وابراز القصص الايجابية في كل ذلك.