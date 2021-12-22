هتقولوا الحكومة مقصرة.. ماذا قال السيسي عن مخاطر التعدي علي الأراضي الزراعية

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الفدان المستصلح يتكلف من 250 ألفا إلى 300 ألف وليس في قيمة الأرض القديمة على ضفاف النيل.

وأضاف السيسي: يعني المليون فدان بـي300 مليار جنيه، ولو كانت الدولة عملت بناء مجتمعات عمرانية، الأرقام دي كنا نقدر نضخها بصياغة تانية، بقول الكلام ده واحنا فرحانين، بتكلم على 300 ألف جنيه عشان تبقى زراعة، مش عشان تبقى حياة، ممكن الفدان يوصل مليون جنيه، طب إحنا عندنا القدرة المالية لده، في الآخر المواطن عايز يعيش، وأنا كمان عايزه يعيش، ده لا يمكن يحصل، أنا بسجل كلامي للتاريخ، وللناس اللي بتتكلم في التليفزيون والجرائد والإعلام، قضية خطيرة غياب فهم مشترك للمشكلات وأسباب حلها، بقول ثقافة البناء على الأراضي الزراعية لازم نواجهها، وكمان ثقافة النمو السكاني بدون معرفة كيفية الإنفاق، لا بد أن تتراجع.

وأوضح خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، "يا ترى الأحوزة خارج المدن الجديدة، هل فيه فرصة إن أهلنا يتفهموا إن تكلفتها أكثر شوية من اللي جنبه، وبالتالي تنتهي الأرض الزراعية، بنتكلم عشان نوصل ونعمل فهم مشترك، هيجي وقت تقولوا الحكومة مقصرة والبلد دي مش عارفة تعيشنا، وتقول لا لا، نقوم نهد الدنيا، أنا كمسئول عنكم، مبفكرش غير في الحفاظ على البلد وعليكم، بنحاول نوجد أسباب نمو ورخاء في إطار معادلة صعبة ، مشدد أن الموضوع لا ينفصل على بعضه، الأرض الزراعية الموجودة معاك هي فرصة عمل متاحة، لما بتتحول لسكن بتفقد فرصة العمل، حتى لو دخلها قليل.​