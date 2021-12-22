رئيس صحة الشيوخ: افتتاح مشروعات الصعيد تعكس اهتمام السيسي بصحة المواطن

كتب - نشأت علي:

قال الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، يجب تنفيذها من جميع المسؤولين.

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، في بيان اليوم، إن متابعة تطبيق تطوير صعيد مصر، ورفع مستوي دخل المواطن المصري، هي الرسالة الأولى التي تؤكد إصرار الرئيس السيسي على تغيير مستوى الحياة في مصر كلها، والوصول بها إلى مرحلة الرفاهية، أما الرسالة الثانية لأهلنا في الصعيد وفي الريف المصري حول قضيتي الزيادة السكانية والبناء على الأراضي الزراعية، وهما عقبتان أساسيتان في طريق تنفيذ خطط التنمية على مستوى الجمهورية.

وطالب الدكتور محمد جزر، بتنظيم حملات توعية عبر وسائل الإعلام بالقضايا التي طرحها اليوم رئيس الجمهورية، سواء بالنسبة للزيادة السكانية أو البناء على الأراضي الزراعية وهي مخاطر ضد التنمية، ورفع مستوى المعيشة للمواطن والأجيال القادمة، خاصة قضية الزيادة السكانية التي تلتهم كل عوائد التنمية، وتجعل الناس تلهث لتوفير أساسيات الحياة.

وأشاد جزر، بالمشروعات التي تم افتتاحها وعلى رأسها محطات الصرف الصحي في الريف ونسب الإنجاز التي تحققت خلال العام الماضي.

كما جدد تأكيده أن الرئيس حريص على الصحة بافتتاح مشروعات صحية في مدن الصعيد التي كانت محرومة من هذه الخدمات طوال السنوات الماضية.

وأيد الدكتور محمد جزر، حديث الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بأن المشروعات التي تتم على الأرض في الصعيد تأتي لعلاج الخلل في التوزيع الديموغرافي في محافظات الصعيد، حيث إن الوادي الجديد والبحر الأحمر تمثل ثلثي مساحة مصر ولكن عليها فقط 30% من السكان وكانت هذه مشكلة غياب الخدمات والبنية الأساسية وفرص العمل، ولذلك كانت محافظات الصعيد طاردة للشباب للبحث عن فرصة عمل.