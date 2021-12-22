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مدبولي: ضخ 1.1 تريليون جنيه استثمارات لتطوير وتنمية الصعيد

03:14 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
مدبولي: ضخ 1.1 تريليون جنيه استثمارات لتطوير وتنمية الصعيد

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عملت على تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري من خلال العديد من المشروعات التنموية، مؤكدًا أن الصعيد مصر عانى من تدني الخدمات ونعمل حاليًا على عملية تطوير شاملة.

وأوضح مدبولي في كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، أن الدولة ضخت استثمارات بقيمة 1.1 تريليون جنيه والحكومة نفذت 96 % من تلك الاستثمارات.

وأضاف:"نعمل على تطوير البنية التحتية بالصعيد وتنمية الإنسان وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية".

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