وزير الإنتاج الحربي ومسئول كوري يبحثان التعاون المشترك بمجالات التصنيع

كتب- محمد سامي:

بحث المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، مع Kang Eun-ho وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية "DAPA" بكوريا الجنوبية والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأكد "مرسي"، على عمق العلاقات بين الجانبين والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى اللقاءات المتبادلة بين ممثلي الجانبين ومثمنًا المشاركة الفعالة للجانب الكوري الجنوبي في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" الذي أقيم خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي حتى 2 ديسمبر الجاري، لافتًا إلى وجود رغبة حقيقية في عقد شراكة استراتيجية تعود بالنفع على كلا الجانبين.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات التعاون المشترك ومناقشة الموضوعات التي يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة في مجالات التصنيع المماثلة وكان على رأس هذه الموضوعات دراسة إمكانية التعاون مع الجانب الكوري في التصنيع المشترك لدبابة القتال الرئيسية K2 وكذا بحث التصنيع المشترك لمدفع الهاوتزر K9 والذي قام بالإطلاع عليه بالجناح الكوري في معرض "EDEX"، مشيرًا إلى أنه بالرغم من تعاظم التحديات والأزمات العالمية غير المسبوقة التي لم تكن مصر بمنأى عنها خاصةً تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والقومي وتأثيرها على الأسعار إلا أن الدولة المصرية سعت ومازالت تسعى بشكل جاد إلى تخطي تلك التحديات.

وأضاف أنه نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذها مصر بالسنوات الأخيرة فقد استطاعت التعامل بتوازن كبير فيما يتعلق بهذا الملف، لافتًا إلى أن وعي الشعب المصري بهذه التداعيات هو الركيزة الأساسية لتخطي تلك التحديات والتداعيات.

من جانبه أشاد الوزير الكوري بالتطور الملحوظ التي شهدته العلاقات بين البلدين خاصةً بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية عام 2016 وما نتج عنها من تقوية للعلاقات بين الدولتين ونقلها إلى مرتبة الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مثمنًا مشاركة وزير الإنتاج الحربي، في معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع (ADEX-2021) الذي أقيم في شهر أكتوبر الماضي.

وأشار وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية "DAPA" بكوريا الجنوبية،إلى أن التعاون الذي يتم الآن بين الجانب الكوري و المصري هو الأفضل على الإطلاق منذ بدء التعاون المشترك والذي امتد مؤخرًا ليشمل مختلف المجالات وعلى رأسها الصناعات الدفاعية، لافتًا إلى مساعي الدولتين الصديقتين للتقارب على الرغم من عدم توقف حالة الكورونا هذا العام مع الاعتراف بأهميتها لجعل العلاقات الثنائية مستدامة وموجهة نحو المستقبل، مشددًا على أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تمت بين الجانبين يعكس حرص "وزارة الإنتاج الحربي" و"DAPA" على متابعة مستجدات التعاون بين الجانب المصري والكوري الجنوبي والإسراع في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

وأكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، سعي الوزارة الدائم لتعميق الصناعة الوطنية في مختلف المجالات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية ودعمًا للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه حضر اللقاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، إلى جانب الملحق العسكري بسفارة كوريا الجنوبية بمصر، والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد فؤاد مترجم، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.