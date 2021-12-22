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السيسي: عايز أفضل خدام لله وللناس لغاية ما أمشي

03:12 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
السيسي: عايز أفضل خدام لله وللناس لغاية ما أمشي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للحكومة على جهدها طوال الفترة الماضية.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية في محافظة أسيوط: الحكومة بتتألم مني في الجلسات والاجتماعات بنا، مش بشوف غير اللي مخلصش، عشان عايز أفضل خدام لله وللناس لغاية ما أمشي.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لديها إشكالية التخلف، التي تكونت بسبب الجهل والفقر وقلة الوعي

وأضاف السيسي خلال افتتاح مشروعات في أسيوط: اسمحوا لي أوجه كل التحية والتقدير لأهالينا بصفة خاصة في الصعيد ولكل المصريين، هذا يوم من مجموعة أيام مخصصين لافتتاح مشروعات تم الانتهاء منها في الصعيد، بنتكلم على مشروعات النهاردة ومشروعات أخرى خلال الأيام المقبلة في إطار أسبوع الصعيد، وده بيعكس اهتمام الدولة وحرصها على تجاوز كل الصعاب اللي كانت موجودة في الجمهورية وفي الصعيد تحديدا، كان نصيب الصعيد من التنمية أقل من محافظات الجمهورية، وبالتالي حجم العجز زاد شوية، بنحاول نخلي الدولة على نسق واحد، ميبقاش فيه محافظة تتفوق على تانية، اللي هيكمل ده، موضوع حياة كريمة، هيغطي كل المسائل، زي ما شوفنا في عرض الإسكان والصحة والتعليم.​

السيسي مشروعات قومية الإسكان الصحة التعليم حياة كريمة

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