ننشر تفاصيل استقبال رئيس مجلس النواب نظيرته البحرينية

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، نظيرته البحرينية، فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، والتي تزور مصر على رأس وفد برلماني بحريني رفيع المستوى.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برئيسة مجلس النواب البحريني والوفد المرافق لها في بلدهم مصر.

وأكد "جبالي"، أن العلاقات المصرية – البحرينية راسخة وتاريخية على كافة المستويات، مشيرًا إلى السعي الحثيث لتوطيدها على الصعيد البرلماني، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر خلال اللقاء إلى رئيسة النواب البحريني، على مواقف البحرين، ودورها الداعم للاستقرار في منطقة الخليج العربي، مُشيدًا بالتنسيق رفيع المستوى بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أعربت رئيس مجلس النواب البحريني، عن بالغ اعتزازها بتلك الزيارة، مُشيدة بالدور الرائد والإيجابي والداعم من مصر لمملكة البحرين.

وأكدت على حرص مجلس النواب البحريني، على تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب المصري في كافة المجالات البرلمانية والتشريعية، فضلًا عن التنسيق بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.