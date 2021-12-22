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3 أسباب تدعونا للوقاية.. الصحة العالمية توجه رسالة مهمة بشأن كورونا

01:45 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
3 أسباب تدعونا للوقاية.. الصحة العالمية توجه رسالة مهمة بشأن كورونا

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، إنه لن نتمكن من وقف انتشار فيروس كورونا إلا بالمداومة على اتباع إرشادات الوقاية الآن أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إقليم شرق المتوسط، مع التركيز على الوضع وجهود الاستجابة في كل من تونس والسودان.

وأضاف: "لدينا ثلاثة أسباب لنفعل ذلك، أولًا: يتميز فصل الشتاء بزيادات كبيرة في أعداد الحالات والوفيات، ثانيًا: موسم الأعياد مع ما يصحبه من تجمعات للأُسر والأصدقاء، ثالثًا: ظهور أوميكرون، الذي يستطيع في غضون أسابيع أن يكون المتحورَ السائد أينما ظهر".

وأشار إلى 14 بلدًا في إقليمنا أبلغ حتى الآن عن هذا المتحور المثير للقلق.

وتابع المنظري: "نعمل حاليًّا مع الشركاء التقنيين لفهم الأثر المحتمل أن يُحدِثه المتحور أوميكرون على اللقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات المتاحة. وتوافرت لدينا بيانات أولية من الدراسات، لكن من الضروري أن نحصل على مزيد من البيِّنات قبل أن نصل إلى استنتاجات".

منظمة الصحة العالمية أحمد المنظري فيروس كورونا تونس السودان

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