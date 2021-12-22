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الحكومة تكشف حقيقة انقطاع المياه بمطار القاهرة الدولي

01:11 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
الحكومة تكشف حقيقة انقطاع المياه بمطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد سامي:
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع المياه بمطار القاهرة الدولي.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانقطاع المياه بمطار القاهرة الدولي، مُشددةً على انتظام تدفق المياه بجميع منشآت المطار بالكامل طبقًا للمعدلات الطبيعية، دون وجود أي انقطاعات، مُؤكدةً أن هناك عمليات متابعة دورية لجميع مرافق البنية التحتية بما فيها من خطوط وشبكات المياه بالمطار تجنباً لحدوث أية مشكلات.

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مطار القاهرة الدولي مجلس الوزراء انقطاع المياه وزارة الطيران المدني

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