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الصحة العالمية: كورونا لا يزال قادرًا على تعريض حياة البشر للخطر

01:09 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
الصحة العالمية: كورونا لا يزال قادرًا على تعريض حياة البشر للخطر

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، إن فيروس كورونا ما زال متواجدًا وقادرًا على تحويل حياة البشر للخطر.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إقليم شرق المتوسط، مع التركيز على الوضع وجهود الاستجابة في كل من تونس والسودان.

وأكد المنظري أن زيادة التجمعات تتيح فرص انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن لقاح فيروس كورونا يحمي من المضاعفات والوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وحث المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة باعتبارها الأسلحة الوحيدة أمام الفيروس.

منظمة الصحة العالمية أحمد المنظري فيروس كورونا تونس السودان

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