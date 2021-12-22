قرارات جديدة من محافظ القاهرة بشأن مشروعات الإسكان البديل

كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على ضرورة الحفاظ على مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء من خلال توفير النظم واللوائح التي تساعد على استمرار العمل بما يليق بما حققته هذه المشروعات من نجاح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة مع رؤساء مشروعات الإسكان بديل العشوائيات والمشرف العام على تطوير المناطق العشوائية لمتابعة الموقف الخاص بكل مشروع خاصة مدينة الأسمرات 1 ، 2 ،3 وأهالينا 1 ، 2 والمحروسة 1 ، 2 وروضة السيدة، ومعاً، والخيالة.

وأكد محافظ القاهرة على أنه سيتم دراسة إنشاء إدارة عامة لمتابعة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات يكون من أهم مهامها الإشراف على كل ما يتم داخل هذه المشروعات والحفاظ على ما أنجزته الدولة بها، وسيتم دراسة إنشاء صندوق لجمع متحصلات هذه المشروعات ليتم إعادة استخدامها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للقاطنين بها كالصيانة والنظافة والأمن.

وقرر محافظ القاهرة خلال الاجتماع إلغاء التعاقد مع الشركة المسئولة عن النظافة في مدينة معاً لتقصيرها في أعمال النظافة المنوطة بها.

كما قرر زيادة خدمات النقل العام والجماعي من وإلى مشروعات الإسكان بديل العشوائيات بالمحروسة ١، و 2 ومعاً مطالبًا هيئة نظافة وتجميل القاهرة بزيادة المساحات الخضراء بهذه المدن.

وأكد محافظ القاهرة على دور المجتمع المدني وما يقدمه من برامج تهدف إلى تحسين الأنشطة الاجتماعية وتطوعيها لصالح الأسر في هذه المشروعات، مشددًا على ضرورة التعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بهدف التنمية المستدامة لهذه المشروعات.