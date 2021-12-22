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الصحة العالمية تعلن "خبرًا سيئًا" بشأن متحور أوميكرون

12:59 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
الصحة العالمية تعلن "خبرًا سيئًا" بشأن متحور أوميكرون

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور إيفان هيوتن، مدير قسم الأمراض السارية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط إن التطعيم في إقليم شرق المتوسط غير عادل وغير منصف، حيث أن ٢٠% فقط من عدد السكان حصل على اللقاح.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إقليم شرق المتوسط، مع التركيز على الوضع وجهود الاستجابة في كل من تونس والسودان.

وأكد أن اللقاح ما زال يحمي من الإصابات الخطيرة والوفيات.

لكن هيوتن لفت إلى "خبر سيئ" بأن فعالية اللقاحات انخفضت أمام متحور أوميكرون في مسألة التعرض للإصابة، لافتًا إلى أن من يحصل على اللقاح عليه الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

ميكرون إيفان هيوتن الأمراض السارية منظمة الصحة العالمية

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