أنا كمان عندي 100 مليون.. السيسي يكشف تفاصيل حديثه مع سيدة أسوانية

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السسي، إن ما يشغله في المقام الأول هو الحفاظ على مصر وشعبها.

وأضاف السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية بأسيوط: قابلت الناس في الشارع في أسوان وقت السيول، وسيدة قالت لي مش عارفة أعيش، قولتلها عندك أولاد أد إيه؟ قالت لي 6 أولاد، قولتلها كتير وصعب تنفقي عليهم وعلى مطالبهم.

وأوضح السيسي: أنا رديت عليها وقلت لها: طب أنا عندي 100 مليون مصري، أعمل إيه؟.

وأكمل السيسي: يا ترى الأحوزة خارج المدن الجديدة، هل فيه فرصة إن أهلنا يتفهموا إن تكلفتها أكثر شوية من اللي جنبه، وبالتالي تنتهي الأرض الزراعية، بنتكلم عشان نوصل ونعمل فهم مشترك، هيجي وقت تقولوا الحكومة مقصرة والبلد دي مش عارفة تعيشنا، وتقول لا لا، نقوم نهد الدنيا، أنا كمسئول عنكم، مبفكرش غير في الحفاظ على البلد وعليكم، بنحاول نوجد أسباب نمو ورخاء في إطار معادلة صعبة.

أوضح السيسي: أصل الموضوع لا ينفصل على بعضه، الأرض الزراعية الموجودة معاك هي فرصة عمل متاحة، لما بتتحول لسكن بتفقد فرصة العمل، حتى لو دخلها قليل

القيمة الاستثمارية كانت 30 مليار جنيه، يعني في 30 سنة بحوالي 900 مليار جنيه، قبل ما نيجي، مع الوضع في الاعتبار قيمة الجنيه.

وقال السيس: دلوقتي قيمة الاستثمار في الـ7 سنين تريليون جنيه، والله ما نفعله في مصر، وكلامي واضح، ليس إساءة لحد، لكل بنحاول نعوض ما فاتنا.

وتابع الرئيس: الفدان المستصلح بيتكلف من 250 ألف إلى 300 ألف وليس في قيمة الأرض القديمة على ضفاف النيل، يعني المليون فدان بـ300 مليار جنيه، ولو كانت الدولة عملت بناء مجتمعات عمرانية، الأرقام دي كنا نقدر نضخها بصياغة تانية، بقول الكلام ده واحنا فرحانين، بتكلم على 300 ألف جنيه عشان تبقى زراعة، مش عشان تبقى حياة، ممكن الفدان يوصل مليون جنيه، طب إحنا عندنا القدرة المالية لده، في الآخر المواطن عايز يعيش، وأنا كمان عايزه يعيش، ده لا يمكن يحصل، أنا بسجل كلامي للتاريخ، وللناس اللي بتتكلم في التليفزيون والجرائد والإعلام، قضية خطيرة غياب فهم مشترك للمشكلات وأسباب حلها، بقول ثقافة البناء على الأراضي الزراعية لازم نواجهها، وكمان ثقافة النمو السكاني بدون معرفة كيفية الإنفاق، لا بد أن تتراجع.

وتابع السيسي: الموضوع أصعب من مواجهته بقوانين وتوعية، لما بتعدي الطفل الواحد، بتحط نفسك في مشكلة، وربنا مقالش كده، بقول على الهواء كده، لا يمكن هدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، مفيش غير في بلدنا غير كده، أخلف وحد تاني يأكل عيالي، وأخد الخدمة بأقل من ثمنها، عشان كده البلد مقامتش، إحنا مسئولين أمام الله، بقول مفيش أكتر من بطاقة تموين لفردين في اللي فات، وفي الجديد مفيش.