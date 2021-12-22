السيسي: نستطيع تنفيذ مدن أكثر.. ونفذنا استثمارات تساوي 30 عاما

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تستطيع تنفيذ مدن أكثر من التي تنفذها حاليا.

وأضاف على هامش افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط: لكن يا ترى ثقافة أهلنا في الصعيد والدلتا مستعدين يسيبوا السكن اللي بيعملوه دلوقتي ويروحوا للمدينة الجديدة وأقارن بين السعرين في الشقة الجديدة والقديمة، هو ده التحدي اللي بتكلم فيه".

وأوضح السيسي: تقريبا على كل الأراضي الزراعية الموجودة على مدار 60 و 70 سنة، بنعمل كده رغم محدودية الأرض المتاحة، رغم وجود ظهير صحراوي لـ9 محافظات في الصعيد، بقول لكل أهلنا اللي بيسمعونا في الدلتا، المية جنبك، متبكلفش جديد عشان أنقل المية للأرض الزراعية الحالية، لكن لما أحب أنقلها لمشروع في الصحراء هيتكلف مليارات الجنيهات.

وتابع السيسي: اللي عايز أقوله، التحدي ده مش تحدي الدولة يعني الحكومة، ده تحدي كل عناصر الدولة، حكومة ومجتمع مدني ومواطنين.​