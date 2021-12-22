ما موقف الطالب الذي لم يحصل على المعدل التراكمي المطلوب في الساعات المعتمدة بالجامعات؟
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعضُ أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
ونص القرار على أن يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مادة جديدة رقم 80 مكرراً نصها الآتى:
- بالنسبة للدراسة بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة فيعامل الطالب الذي لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمي المطلوب لاجتياز المستوى معاملة الطالب الباقي للإعادة وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح الداخلية للكليات.
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