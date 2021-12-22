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ما موقف الطالب الذي لم يحصل على المعدل التراكمي المطلوب في الساعات المعتمدة بالجامعات؟

11:55 ص الأربعاء 22 ديسمبر 2021
ما موقف الطالب الذي لم يحصل على المعدل التراكمي المطلوب في الساعات المعتمدة بالجامعات؟

مجلس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعضُ أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

ونص القرار على أن يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مادة جديدة رقم 80 مكرراً نصها الآتى:

- بالنسبة للدراسة بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة فيعامل الطالب الذي لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمي المطلوب لاجتياز المستوى معاملة الطالب الباقي للإعادة وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح الداخلية للكليات.

مجلس الوزراء الجامعات المعدل التراكمي قانون تنظيم الجامعات

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