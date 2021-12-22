سائقو التاكسي وصيادون.. ما الفئات التي أضافتها الصحة لمنظومة للتأمين الصحي؟

كتب - أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، ضم فئات جديدة تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وإتاحة الخدمات الصحية مع ضمان جودتها.

وكشف الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، عن الفئات الجديدة التي تم ضمها خلال الفترة الأخيرة، وهي:

- الفلاحون وعمال الزراعة، وعددهم 6 ملايين و478 ألف مواطن

- فئة أصحاب الأعمال، وعددهم مليون و803 آلاف و155 مواطنا

- سائقو التاكسي والميكروباص وعددهم 700 ألفًا

- العمالة غير المنتظمة من الصيادين وعددهم 65 ألفًا و600 مواطن

- أعضاء النقابات المهنية (الفنانين والتشكيلين والممثلين) وعددهم 33 ألفًا و157 مواطنا

- عمال المناجم والمحاجر والمقاولات، وعمال النقل والشحن، وعددهم 6 ملايين و200 ألف مواطن

وأشار ضاحي إلى أن إجمالي الفئات التي تقرر إضافتها لمظلة التأمين الصحي، بلغت نحو 15 مليونا و280 ألف مواطن، ليرتفع إجمالي منتفعي التأمين الصحي إلى 68 مليون و930 ألف و829 مواطنا، بنسبة تغطية تأمينية 68% من إجمالي الشعب المصري.