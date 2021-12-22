القوى العاملة: صرف 1.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 581 شاباً بالفيوم

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صرف مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و 389 ألفاً و500 جنيه كرعاية اجتماعية لـ 2701 عامل غير منتظم منحة المولد النبوي الشريف، فضلاً عن تسجيل 45 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير، في بيان اليوم، إلى تعيين المديرية 581 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 شباب من قادرون باختلاف، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1772 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 681 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 272 منشأة، وأسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة، فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية، كما تلقت 52 شكوى عمالية، تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً، وإحالة 10 منها للقضاء، وحفظ 6 شكاوي ، وتبقي 21 ما زالت تحت البحث والدراسة ، وعقد ندوتين توعية للعمال.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 111 منشأة ، وأسفر عن تحرير 17 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 9 شكاوى، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.