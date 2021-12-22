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السيسي يفتتح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وعددًا من المشروعات التنموية

09:59 ص الأربعاء 22 ديسمبر 2021
السيسي يفتتح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وعددًا من المشروعات التنموية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:
يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الآخرى في نطاق إقليم الصعيد".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مجمع اسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في اطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

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